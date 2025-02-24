Лантратова предложила распространить карту "Серебряный возраст" на всю страну

Депутат Государственной думы Яна Лантратова выступила с инициативой расширить действие созданной в Петербурге программы "Серебряный возраст" для граждан пожилого возраста по всей стране. Такую идею парламентарий направила министру труда Антону Котякову, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ 24 февраля. В частности, Ланторанова предлагает пополнять карту "Серебряный возраст" на 5 тысяч рублей для посещений определенных учреждений культуры. Предполагается, что региональные власти сохранят за собой право определят места, где можно будет использовать такую меру поддержки.

"Предлагается выпустить карту "Серебряный возраст", которую смогут получить все граждане Российской Федерации вне зависимости от места регистрации… <...> Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о запуске карты "Серебряный возраст", включить ее в перечень мер социальной поддержки граждан старшего возраста", - приводит выдержку из обращения РИА "Новости".

По мнению Лантратовой, отмечает РИА "Новости", масштабирование программы на всю страну позволит повысить вовлеченность пожилых женщин и мужчин, достигших возраста 55 и 60 лет соответственно, в общественную жизнь, а также поддержать культурные учреждения и способствовать развитию внутреннего туризма.

Карта "Серебряный возраст" была запущена по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова в рамках одноименной программы в августе 2024 года. Она оформляется на базе "Единой карты петербуржца". Одной из ключевых особенностей карты стал доступ к ряду городских и федеральных музеев за символическую плату - "Музей за 1 рубль". С 1 марта программа начнет действовать в обновленном формате - ежегодно на карту из бюджета города будут начислять сертификат номиналом 1,5 тысячи рублей, который можно будет потратить на посещение некоторых культурных учреждений.

Константин Леньков / Фото: Смольный