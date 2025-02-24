На строящейся "Театральной" прошли учения по эвакуации пассажиров

В ночь с 23 на 24 февраля в тоннеле строящейся станции петербургского метро "Театральная" прошли аварийно-тренировочные учения, об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

По сценарию, сотрудники метрополитена отрабатывали экстренный вывод пассажиров из тоннеля при прекращении движения поездов. Поскольку станция еще не имеет собственного выхода на поверхность, эвакуация усложнилась – пассажиров пришлось поднимать через вентиляционную шахту с глубины 50 метров.

В самом поезде при этом якобы находился 21 человек, пятеро из которых не могли передвигаться самостоятельно. Для их подъема использовалось специальное оборудование. Подобные тренировки в метрополитене проводятся ежеквартально, однако сценарий с подъемом пассажиров через шахту стал первым в истории подземки.

Напомним, в январе вице-губернатор Николай Линченко заявил, что строительство вестибюля станции "Театральная" может занять от четырех до пяти лет. Под землей при этом станция полностью готова.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга