В санкционный список ЕС попали 10 петербургских компаний

Европейский союз включил 10 компаний из Петербурга в 16-й пакет антироссийских санкций, сообщил 24 февраля "Деловой Петербург" со ссылкой на официальный сайт Евросоюза. По мнению ЕС, они связаны с военно-промышленным комплексом России.

В санкционном списке оказались оборонный холдинг "Ленинец" и центральное научно-производственное объединение с таким же названием. Еще одним научным центром, попавшим в список, является Физико-технический институт имени Иоффе. Также санкции были введены в отношении конструкторского бюро "Око".

Новый пакет затронул и дочерние структуры "Совкомфлота": "СКФ "Арктика", "Инвест флот" и "Южный флот". Сам "Совкомфлот" находится под санкциями ЕС с июня 2024 года.

Евросоюз включил в свой санкционный список предприятия холдинга "Алмаз-Антей". Кроме того, перечень пополнил производитель одежды — "БТК групп".

В списке лиц, в отношении которых ЕС ввел персональные санкции, оказался в том числе бывший вице-губернатор Петербурга, а ныне гендиректор компании "Интер РАО" Сергей Дрегваль, сообщил ТАСС. Правительство города на Неве Дрегваль покинул по собственному желанию в феврале 2024 года.

Напомним, что в середине февраля председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко назвала "экономическим чудом" рост ВВП России в условиях санкций и заявила, что его будут изучать многие экономисты мира.