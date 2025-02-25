Кампания "Новых людей" в Петербурге получила спецприз премии политтехнологов

В День политконсультанта, 24 февраля, назвали лауреатов премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова. Среди победителей в номинациях представителей Петербурга не оказалось, однако три избирательные кампании из города на Неве смогли попасть в шорт-лист из 25 проектов, одна из которых получила специальный приз - ими оказались сотрудники штаба "Новых людей".

Петербургские политтехнологи смогли попасть в шорт-лист в трех номинациях: "Лучшая полевая кампания" - Полина Лиман и Александра Сергачева, которые работали на муниципальной кампании партии "Новые люди" в Петербурге, "Лучшая работа с образом политика" - глава штаба политика Саввы Федосеева Никита Тараторин, "Лучший антикризис" - Станислав Кукарцев, который помогал "Единой России" в организации выборов в Центральном районе Петербурга.

В презентации Полины Лиман и Александры Сергачевой, опубликованной в Telegram-канале премии, говорилось, что команды кандидатов были сосредоточены на создании ярких и запоминающихся мероприятий и перформансов. Напомним, например, как "Новые люди" заявили о своем выдвижении с помощью регаты из десятка катеров на Неве. Авторы презентации отмечают, что партия по итогам голосования получила 36 депутатских мандатов из 285 зарегистрированных кандидатов. Это стало третьим результатом в городе после "Единой России" и ЛДПР. Лиман и Сергачева объясняют число избранных депутатов "платой за яркость". Авторы кампании удостоились специального приза "За изящество соответствия региональному менталитету".

Соратник экс-руководителя петербургского отделения "Общество.Будущее" Никита Тараторин в своей презентации рассказал о том, как складывался образ кандидата Саввы Федосеева. Несмотря на неоднократные попытки избраться, Федосеев пока не смог принять участие в голосовании в качестве зарегистрированного кандидата. Часть презентации Тараторина посвящена противостоянию Федосеева с Равшанбеком Курбановым, который баллотировался в одном округе с представителем ОБ. Тараторин отмечает, что в ходе предвыборной подготовке штаб строил два образа Федосеева: интеллигента, коренного петербуржца, кузнеца и патриота, гуманитарщика с опытом выездов в зону СВО. Федосеев смог привлечь внимание к своей кампании в кругах военкоров с крупной аудиторией и участников спецоперации.

Еще одним претендентом на премию был Станислав Кукарцев, который сейчас занимает должность пресс-секретаря "Единой России" в Петербурге. Он номинировался в сфере антикризисного управления кампании на примере Центрального района. В 2019 году в муниципалитетах на этой территории "Единая Россия" не смогла забрать большинство голосов - в советах состояли преимущественно "яблочники" и самовыдвиженцы. Под конец созыва два муниципальных совета были распущены. В числе "качественных показателей" кампании ЕР в презентации указано, что в районе не было избрано ни одного кандидата, связанного с "Яблоком". Отметим, "Яблоко" в этих муниципальных выборах не участвовало - всем выдвиженцам от партии отказали в регистрации.

Премия Воротникова была учреждена коммуникационным холдингом "Минченко Консалтинг" в 2021 году. Ежегодно премию получают политтехнологи не старше 40 лет за самые яркие политтехнологические решения. Общий призовой фонд составляет 400 тысяч рублей. В 2025 году гран-при получила Анастасия Павлюченкова, которая в 2024 году баллотировалась в Мосгордуму от "Справедливой России - За правду".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру