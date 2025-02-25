Госдума поддержала в первом чтении инициативу петербургского ЗакСа о КРТ

Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в федеральный закон о комплексном развитии территорий, подготовленный петербургским Заксобранием. Пакет документов на заседании представил глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.

В поддержку поправок проголосовал 391 депутат из 417 присутствовавших, против инициативы выступили пятеро парламентариев. Воздержался 21 избранник.

Изменения вносятся в Жилищный и Градостроительный кодексы, а также в закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Согласно одной из поправок, региональные власти могут получить право на то, чтобы устанавливать требования к местоположению зданий, в которые планируется переселять жильцов реновируемых домов. Также в проекте прописана возможность дополнительных мер поддержки по обеспечению жильем не только собственников, но и нанимателей квартир.

Кроме того, документом предлагается увеличить продолжительность голосования собственников жилья, в том числе по вопросу включения многоквартирного дома в программу реновации. Сейчас она может составлять от семи до 60 дней, в ЗакСе предложили установить верхний предел на уровне 90 дней. При этом дома, в которых решения о включении в комплексное развитие территорий были признаны недействительными, не должны будут подпадать под реновацию. Также авторы предлагают прописать, что получатели социальных услуг имеют право на получение жилья "с учетом установленной законом субъекта Российской Федерации близости расположения организаций социального обслуживания" в случае, если их дом оказался в программе реновации.

Поправки в федеральное законодательство были поддержаны петербургским ЗакСом минувшей осенью. В конце января проект получил одобрение думского комитета по строительству и ЖКХ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру