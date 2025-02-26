Матвиенко призвала совершенствовать ЕГЭ, чтобы тот не превращался в "угадайку"

Единый государственный экзамен в России нуждается в дальнейшем совершенствовании, заявила 26 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. По мнению сенатора, ЕГЭ не должен превращаться в "угадайку".

"Надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы типа угадайки", — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Спикер призвала работать на заданном направлении и, одновременно, высказалась за прекращение дискуссии по отмене ЕГЭ. В числе аргументов за единый экзамен оказались противодействие коррупции и обеспечение психологического комфорта ребенка. Матвиенко сочла неправильной ситуацию, когда ученик в ограниченный период вынужден сперва сдавать выпускные экзамены в школе, а затем — вступительные в университете. "К чему такие стрессы ребенку? Зачем нам издеваться так над детьми?" — риторически поинтересовалась она.

Ранее в среду администрация губернатора сообщила, что для участия в ЕГЭ в 2025 году на территории Петербурга зарегистрировались 37,8 тысячи человек. Из них 27,7 тысячи человек — это выпускники, а также 3,6 тысячи студентов колледжей и 6,2 тысячи выпускников прежних лет. Годом ранее на прохождение экзаменов зарегистрировались 37,5 тысячи участников.

Дискуссия о возможности отмены ЕГЭ имеет долгую историю в России. В минувшем январе глава Рособрнадзора Анзор Музаев был вынужден публично отрицать планы отказа в ближайшие годы от подобного формата. Поводом для этого послужили слова главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который заявил, что подобный процесс будто бы уже начался. Отметим, что спустя месяц Нилов вернулся к той же теме и объявил, что отменять ЕГЭ следует, но не слишком быстро.

Фото: ЗАКС.Ру