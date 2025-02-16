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Новости 12:56

Депутат Нилов заявил, что "резко обрубить" ЕГЭ нельзя, нужна постепенная отмена

фото ЗакС политика Депутат Нилов заявил, что "резко обрубить" ЕГЭ нельзя, нужна постепенная отмена

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что в России необходимо постепенно отменять ЕГЭ. Об этом сообщает "РИА Новости" 16 февраля.

"Взять сейчас и резко обрубить — это тоже где-то даже породить социальную напряженность. Но то, что надо отменять, — это однозначно", - сказал Нилов.

По мнению депутата, от системы единого экзамена нужно отказываться постепенно, как это было с выходом России из Болонской системы. В странах, участвующих в Болонском процессе, утверждалось разделение обучения на бакалавриат и магистратуру, а также упрощалось признание дипломов. Россия решила выйти из Болонской системы в мае 2022 года.

Нилов считает, что ОГЭ и ЕГЭ претерпели большое количество изменений с момента их введения. Он отмечает, что сейчас невозможно подготовиться к сдаче экзаменов без помощи репетиторов, а задания требуют от учеников знаний, которые не входят в школьную программу.   

При этом депутат уверен, что в ЕГЭ есть и позитивные моменты, которые стоит учитывать при создании новой системы.

"Прежде всего — это возможность выбрать несколько вузов дистанционно, возможность приехать поступать", - уточнил Нилов

Новая система, по мнению депутата, должна совместить "самое лучшее" из советского периода и положительные моменты, присущие ЕГЭ.

При этом предыдущие заявления Нилова о скорой отмене ЕГЭ в январе 2025 года опроверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, об изменениях в системе сообщается заблаговременно, чтобы обучающиеся могли к ним подготовиться. 

Вопрос по отмене ОГЭ и ЕГЭ давно обсуждается в России. 12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, утверждающий возможность сдать в 9-м классе только два экзамена для получения аттестата вместо положенных четырех. Проект распространяется на пять регионов страны, включая Петербург. 

В конце января председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о введении учета среднего балла аттестата при поступлении в вузы. По его мнению, ЕГЭ и ОГЭ заставляют учеников концентрироваться только на нескольких предметах, когда такая система поощряет учеников изучать всю школьную программу. В феврале целесообразность введения учета среднего балла при поступлении поручил оценить президент России Владимир Путин. 

фото ЗАКС.Ру


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