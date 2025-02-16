Депутат Нилов заявил, что "резко обрубить" ЕГЭ нельзя, нужна постепенная отмена

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что в России необходимо постепенно отменять ЕГЭ. Об этом сообщает "РИА Новости" 16 февраля.

"Взять сейчас и резко обрубить — это тоже где-то даже породить социальную напряженность. Но то, что надо отменять, — это однозначно", - сказал Нилов.

По мнению депутата, от системы единого экзамена нужно отказываться постепенно, как это было с выходом России из Болонской системы. В странах, участвующих в Болонском процессе, утверждалось разделение обучения на бакалавриат и магистратуру, а также упрощалось признание дипломов. Россия решила выйти из Болонской системы в мае 2022 года.

Нилов считает, что ОГЭ и ЕГЭ претерпели большое количество изменений с момента их введения. Он отмечает, что сейчас невозможно подготовиться к сдаче экзаменов без помощи репетиторов, а задания требуют от учеников знаний, которые не входят в школьную программу.

При этом депутат уверен, что в ЕГЭ есть и позитивные моменты, которые стоит учитывать при создании новой системы.

"Прежде всего — это возможность выбрать несколько вузов дистанционно, возможность приехать поступать", - уточнил Нилов

Новая система, по мнению депутата, должна совместить "самое лучшее" из советского периода и положительные моменты, присущие ЕГЭ.

При этом предыдущие заявления Нилова о скорой отмене ЕГЭ в январе 2025 года опроверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, об изменениях в системе сообщается заблаговременно, чтобы обучающиеся могли к ним подготовиться.

Вопрос по отмене ОГЭ и ЕГЭ давно обсуждается в России. 12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, утверждающий возможность сдать в 9-м классе только два экзамена для получения аттестата вместо положенных четырех. Проект распространяется на пять регионов страны, включая Петербург.

В конце января председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о введении учета среднего балла аттестата при поступлении в вузы. По его мнению, ЕГЭ и ОГЭ заставляют учеников концентрироваться только на нескольких предметах, когда такая система поощряет учеников изучать всю школьную программу. В феврале целесообразность введения учета среднего балла при поступлении поручил оценить президент России Владимир Путин.

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