Рассмотрение апелляции на приговор Бестужеву отложили на месяц

Городской суд Петербурга отложил 27 февраля на месяц рассмотрение апелляций на приговор политологу Евгению Бестужеву по делу о распространении фейков о Вооруженных силах, совершенном по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной этого стало нарушение сроков предоставления извещения осужденному и дополнений к апелляционной жалобе прокурору.

В ноябре 2024 года Калининский районный суд признал Бестужева виновным и назначил ему 5 лет 3 месяца условно с запретом администрировать сайты в интернете длительностью 4,5 года. Приговор был оспорен как прокуратурой, так и адвокатом Сергеем Подольским.

Как рассказал защитник ЗАКС.Ру, надзорное ведомство добивается возвращения дела в нижестоящую инстанцию для нового рассмотрения. По его словам, прокуратура сочла приговор излишне мягким, высказала претензии к заключению специалиста по делу, а также посчитала нарушением запрета на деятельность в интернете факт распространения в соцсетях интервью Бестужева, данного им после приговора.

Сторона защиты, в свою очередь, добивается оправдания осужденного политолога.

Бестужев в судебном заседании не участвовал. Сам он находится за рубежом, о его отъезде стало известно в конце декабря 2024 года. На заседании в четверг выяснилось, что он получил извещение о заседании только 20 февраля. Этот срок посчитали недостаточным.

— Нарушен был срок надлежащего извещения, во-первых, а во-вторых, Бестужев находится за пределами Российской Федерации, по крайней мере, с его слов, — подытожил председательствующий судья.

Также, как выяснилось, прокурор не успел ознакомиться с дополнениями к апелляционной жалобе из-за их поздней передачи. В итоге судейская коллегия пришла к выводу о невозможности рассмотрения апелляции в этот день и отложила заседание на месяц, до 27 марта.

Уголовное дело в отношении Бестужева тянулось с ноября 2022 года, все это время вплоть до вынесения приговора он содержался в СИЗО. Ему вменяли публикацию приблизительно 30 постов во "ВКонтакте" на тему СВО. После оглашения приговора его освободили из зала суда.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру