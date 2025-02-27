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Рассмотрение апелляции на приговор Бестужеву отложили на месяц

фото ЗакС политика Рассмотрение апелляции на приговор Бестужеву отложили на месяц

Городской суд Петербурга отложил 27 февраля на месяц рассмотрение апелляций на приговор политологу Евгению Бестужеву по делу о распространении фейков о Вооруженных силах, совершенном по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной этого стало нарушение сроков предоставления извещения осужденному и дополнений к апелляционной жалобе прокурору.

В ноябре 2024 года Калининский районный суд признал Бестужева виновным и назначил ему 5 лет 3 месяца условно с запретом администрировать сайты в интернете длительностью 4,5 года. Приговор был оспорен как прокуратурой, так и адвокатом Сергеем Подольским.

Как рассказал защитник ЗАКС.Ру, надзорное ведомство добивается возвращения дела в нижестоящую инстанцию для нового рассмотрения. По его словам, прокуратура сочла приговор излишне мягким, высказала претензии к заключению специалиста по делу, а также посчитала нарушением запрета на деятельность в интернете факт распространения в соцсетях интервью Бестужева, данного им после приговора.

Сторона защиты, в свою очередь, добивается оправдания осужденного политолога.

Бестужев в судебном заседании не участвовал. Сам он находится за рубежом, о его отъезде стало известно в конце декабря 2024 года. На заседании в четверг выяснилось, что он получил извещение о заседании только 20 февраля. Этот срок посчитали недостаточным.

— Нарушен был срок надлежащего извещения, во-первых, а во-вторых, Бестужев находится за пределами Российской Федерации, по крайней мере, с его слов, — подытожил председательствующий судья.

Также, как выяснилось, прокурор не успел ознакомиться с дополнениями к апелляционной жалобе из-за их поздней передачи. В итоге судейская коллегия пришла к выводу о невозможности рассмотрения апелляции в этот день и отложила заседание на месяц, до 27 марта.

Уголовное дело в отношении Бестужева тянулось с ноября 2022 года, все это время вплоть до вынесения приговора он содержался в СИЗО. Ему вменяли публикацию приблизительно 30 постов во "ВКонтакте" на тему СВО. После оглашения приговора его освободили из зала суда.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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