В "Крестах 2" нашли киоски ФСИН, предназначенные для Петербурга

Киоски, изготовленные Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) для установки в Петербурге, в данный момент находятся на территории следственного изолятора "Колпино", известного также как "Кресты 2", об этом 28 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Ранее власти Петербурга планировали заказать у ФСИН 300 таких павильонов, которые предназанчены для торговли печатной продукцией. Заказ на их изготовление был поручен ИК-7, а конкурс на распределение мест среди продавцов прессы должен был состояться еще в 2023 году.

В то время как 10 павильонов уже были закуплены, установить их на улицах города так и не удалось. Причиной стало несоответствие внешнего вида киосков градостроительным стандартам. Согласно проекту госпрограммы, на покупку новых киосков власти Петербурга планируют выделить в 2025 году 254 млн рублей.

Напомним, что информация о том, что ФСИН займется изготовлением киосков для Петербурга, появилась в 2022 году. Тогда же рассказывали о параметрах ларьков, а внешний вид был согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).

Фото: ЗАКС.Ру