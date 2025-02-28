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Новости 14:24

В Петербурге начали проектировать выходы со станции метро "Театральная"

фото ЗакС политика В Петербурге начали проектировать выходы со станции метро "Театральная"

Власти Петербурга утвердили подготовку проекта планировки территории, где расположена станция метро "Театральная" на оранжевой линии, распоряжение опубликовано 28 февраля на сайте Смольного.

Проект охватит 600-метровый участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. В границы проектирования включены обе возможные точки строительства выходов со станции: на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, где сейчас находится дом быта, а также в Театральном сквере, где расположена АЗС "Роснефти".

Согласно документу, территория будет использована для размещения объектов метрополитена, включая вестибюли и наземные шахты. Срок действия распоряжения установлен до 3 марта 2026 года.

Напомним, что вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявил, что строительство вестибюля "Театральной" может занять меньше пяти лет, однако под землей станция уже готова.

Фото: ЗАКС.Ру


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