Кадастровую переоценку земельных участков проведут в Петербурге в 2026 году

Смольный собирается провести кадастровую оценки земельных участков на территории Петербурга в 2026 году, сообщает "Фонтанка.ру". Соответствующий проект документа появился на сайте администрации 28 февраля.

Проект приказа комитета имущественных отношений о проведении кадастровой оценки земельных участков в 2026 году был направлен на антикоррупционную экспертизу. Кадастровая переоценка проходит раз в четыре года, в прошлый раз она состоялась в Петербурге в 2022 году. Ее результаты применяются с начала 2023 года.

"Таким образом, очередная государственная кадастровая оценка земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга, должна быть проведена в 2026 году, а результаты применяться с 01.01.2027 года", - прокомментировали решение провести переоценку в пояснительной записке к проекту приказа.

При этом, как уточняется в записке, в городах федерального значения переоценка может проводиться раз в два года, если соответствующее решение примет орган исполнительной власти субъекта.

Напомним, что в 2025 году Смольный планирует также провести кадастровую оценку зданий, помещений и подобных объектов. Предыдущая оценка зданий состоялась в 2023 году. Тогда она вызвала недовольство петербуржцев из-за резкого увеличения стоимости недвижимости.

фото: ЗАКС.Ру