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Новости 17:21

Ходосок принял участие в масленичных гуляниях в Зеленогорске

фото ЗакС политика Ходосок принял участие в масленичных гуляниях в Зеленогорске

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок ("Единая Россия") рассказал о своём участии в масленичных гуляниях, прошедших в Зеленогорске, об 2 марта он написал в своем telegram-канале.

По его словам, праздник прошёл в тёплой и радостной атмосфере. Ходосок отметил, что такие мероприятия напоминают о значимости традиций и единения. Он также пожелал подписчикам счастливой весны, наполненной теплом, новыми идеями и приятными сюрпризами.

"Мы наблюдали за традиционным сжиганием чучела, которое символизирует проводы зимы, пели народные песни, водили хороводы и наслаждались весёлыми забавами", – написал парламентарий в своем посте.

Также о другом важном дне 2 марта рассказал в своих социальных сетях председатель ЗакСа города Александр Бельский. Он поздравил спортивного журналиста Геннадия Орлова с 80-летием. 

Фото: Telegram-канал Александра Ходоска


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Упоминаемые персоны
Ходосок Александр Владимирович 




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