Суд признал незаконным отказ КИО в размещении вышек связи в зеленой зоне

Арбитражный суд Санкт–Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании "Линк девелопмент" к комитету имущественных отношений Петербурга, обратил внимание "Деловой Петербург" 3 марта. Ранее комитет отказал организации в размещении вышек связи.

В августе 2024 года "Линк девелопмент" обратился в КИО с заявлением на выдачу разрешения на размещение антенно-мачтовых сооружений связи. Одну вышку, высотой 40 м, планировалось установить возле дома № 108 по набережной Обводного канала, вторую, высотой 30 м, — возле дома № 6 по улице Вавиловых. Однако комитет отказал выдать разрешение, ссылаясь на то, что выбранные компанией территории расположены в границах территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции уличного озеленения, а размещение на них антенн приведет к повреждению территории зеленых насаждений.

В связи с отказом "Линк девелопмент" обратился в арбитражный суд. Суд посчитал, что запрет на размещение объектов в зеленых зонах в законе не прописан, следовательно, решение комитета является незаконным. КИО обязали в течение 5 дней с момента вынесения решения заключить с компанией договор о размещении вышек связи, а также выплатить ей 100 тысяч рублей в качестве компенсации на расходы по оплате государственной пошлины.

В июле 2024 года бывший вице-губернатор Станислав Казарин заявил, что он рассчитывает на то, что с 2025 года в Петербурге прекратится установка вышек сотовой связи поблизости от школ. Отметим, что во дворе дома № 6 по улице Вавиловых, где "Линк девелопмент" собирается установить вышку, находятся школа и детский сад.

Напомним, что в 2024 году наибольшее количество судебных споров с участием правительства Петербурга пришлось именно на комитет имущественных отношений – из 4,27 тысяч исков 1,61 тысячи были инициированы КИО.

фото: ЗАКС.Ру