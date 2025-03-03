Смольный может заняться общественными обсуждениями в сфере экологии

Правительство Петербурга может получить полномочия по проведению общественных обсуждений по вопросам охраны окружающей среды, следует из опубликованного 3 марта проекта поправок в Экологический кодекс города. Документ выложен на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Поправками предлагается наделить Смольный полномочиями по проведению общественных обсуждений с гражданами, компаниями, общественными объединениями и НКО при проведении оценки воздействия возможных работ на окружающую среду.

Также городское правительство предлагают лишить полномочий по утверждению заключений общественной экологической экспертизы региональных объектов. В то же время правкам может подвергнуться и пункт об организации обсуждений объекта государственной экологической экспертизы. Сейчас в кодексе упоминаются в качестве участников процедуры граждане и общественные организации. К ним хотят добавить упоминание "других негосударственных некоммерческих организаций, юридических лиц".

Это не первая поправка, вносимая в последнее время в Экологический кодекс. Ранее в ЗакС внесли проект о наказании за нарушения правил пользования маломерными судами в Петербурге. До этого, в конце января, депутаты приняли в третьем чтении поправки касательно предоставления Смольному права проводить "экзамен" на знание охотничьего минимума.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру