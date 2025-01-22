Петербургские депутаты приняли закон о проверке охотничьего минимума

Законодательное собрание Петербурга 22 января в третьем, окончательном чтении приняло закон, который наделит городские власти правом проводить "экзамен" на знание охотничьего минимума, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Также положение закона позволяет Смольному выдавать и вести учет разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях. Документ отправлен на подписание губернатору.

Авторами инициативы стали депутаты Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Александр Ходосок и Денис Четырбок. Поправки вносятся в Экологический кодекс Петербурга. Некоторые парламентарии скептически отнеслись к законопроекту, поскольку не считают его актуальным для Петербурга, на территории которого охота запрещена. О том, как в Заксобрании обсуждали законопроект ЗАКС.Ру рассказывал на прошлой неделе.

Охотничий минимум - это документ, утвержденный Министерством природных ресурсов и экологии, в котором содержатся требования техники безопасности во время охоты, а также описания видов животных. По данным администрации Ленинградской области, по состоянию на 2022 год, в регионе числилось более 185 тысячи охотников, при этом из них более 131 тысячи человек - жители Петербурга. Ежегодно охотничий билет получают примерно 2 тысячи человек.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру