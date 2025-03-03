Блиновскую приговорили к 5 годам заключения за неуплату налогов и отмывание денег

Савеловский районный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы блогера Елену Блиновскую, сообщила 3 марта пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198), отмывании денег, полученных нелегальным способом, в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1), а также неправомерном обороте платежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Создательница "Марафона желаний" проведет в колонии общего режима 5 лет, а также выплатит штраф в размере 1 млн рублей. По информации "Интерфакса", Блиновской также запретили занимать управленческие должности в коммерческих организациях на четыре года.

Блогера обвиняли в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств на сумму более 43 млн рублей. По двум эпизодам уклонения от уплаты налогов она была освобождена от уголовной ответственности по истечении срока давности, передает ТАСС.

Блиновская была арестована в июле 2023 года при попытке покинуть страну. В январе 2024 года Блиновскую отправили в СИЗО из-за неоднократного нарушения меры пресечения в виде домашнего ареста. Ее муж, Алексей Блиновский, проходивший по делу в качестве соучастника, в апреле 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. В октябре 2024 года следствие в отношении Блиновского было приостановлено на период действия контракта.

фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы