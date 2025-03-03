Книги, награды и журналы о яхтах: Что закупал Смольный в феврале

В минувшем феврале администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 25 заявок на поставку товаров и проведение работ. Общая их сумма незначительно превысила отметку в 35 млн рублей. Это в разы превышает показатели января, когда за месяц Смольный разместил всего одну закупку на сумму 205,3 тысячи рублей, но меньше показателей декабря 2024 года — тогда было объявлено 29 закупок на сумму 58,5 млн рублей. Среди прочего, в феврале чиновникам требовались книги, наградные комплекты и аппараты для чистки обуви.

Самой масштабной закупкой февраля стал конкурс на поставку комплектов для заслуженных работников, награжденных почетными званиями Петербурга. Речь идет об изготовлении нагрудных и лацканных знаков, а также бланков удостоверений. Стоимость одного комплекта составляет 33,5 тысячи рублей, всего ожидается поставка 321 набора на сумму до 10,8 млн рублей.

Награждать будут за достижения в 30 сферах деятельности, при этом количество комплектов будет отличаться от одной отрасли к другой. В частности, запланировано изготовление 25 наборов "Заслуженный работник социальной сферы Санкт-Петербурга", и это максимальное значение в закупке. Также наградят по 20 заслуженных работников промышленности и дорожного хозяйства. В то же время из числа занятых в сфере связи и цифрового развития города ожидается лишь один награжденный.

Отметим, что в прошедшем месяце Смольный размещал еще одну закупку, связанную с наградами. За максимальную сумму в 516,3 тысячи рублей разыскивают поставщика тысячи адаптеров для крепления наградных колодок к одежде.

Трижды за месяц администрация объявляла конкурсы на поставку книг. Самой крупной здесь стала закупка 100 подарочных книг "Санкт-Петербург. История города" и 500 альбомов "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX — начало XX века". За эти издания в Смольном готовы выложить до 4,7 млн рублей.

Еще до 2,8 млн рублей приготовили на оплату поставки одной тысячи подарочных книг "Смольный. Фотолетопись". Это издание пытались приобрести еще в минувшем декабре, однако в тот раз определение поставщика было отменено. Наконец, 250 альбомов "Санктъ-Петербургъ. Прошлое и настоящее" и 200 экземпляров издания "Санкт-Петербург и окрестности. Золотая коллекция лучших мест" закупщик оценил в 2,4 млн рублей.

Не забывают в администрации и о периодических изданиях. Подписка на 45 печатных СМИ обошлась Смольному в 1,7 млн рублей, что до копейки соответствует начальной цене при объявлении закупки. Газеты и журналы будут поставляться в период с марта по конец декабря. Помимо прочего, чиновники получат шесть комплектов издания о яхтах Y Magazine, по пять комплектов "Военных комиссариатов России", "Садового дизайна" и "Питомника и частного сада", а также 10 комплектов "Науки и жизни".

Имеется у чиновников и потребность в чистых окнах на рабочих местах. Мытье стекол в комплексе зданий Смольного будет происходить в два этапа — с конца апреля по середину июня и с конца августа по конец октября, за это подрядчику заплатят до 2,5 млн рублей, следует из результатов проведенного конкурса. Изначально на оплату работ закладывали до 3,2 млн рублей.

Стремление к чистоте наблюдается и в других случаях. Так, в прошедшем месяце был объявлен конкурс на поставку ведер-контейнеров и урн для мусора, начальная цена по нему составила 909,7 тысячи рублей. От исполнителя контракта предполагают получить 30 ведер объемом 10 литров, столько же 15-литровых, а также 30 урн объемом 50 литров.

Свой отпечаток на тематику закупок накладывает и предстоящий теплый сезон. Так, 2,4 млн заплатят за поставку в Смольный рассады и луковиц цветов и растений. Среди прочего, заказчик ожидает увидеть луковицы кандыка, тюльпанов, гиацинтов и лилий, рассаду фиалок, бальзаминов, бегоний, хризантем, декоративной капусты и прочей флоры.

Запасные части к садовой технике обойдутся бюджету в сумму до 1,8 млн рублей. Из описания объекта закупки следует, что за эти деньги заказчик намерен получить 60 видов комплектующих, от пневматических шин до лески для скашивания травы. Помимо этого, 167,7 тысячи рублей оценили в Смольном поставку конского навоза и унавоженного компоста в качестве удобрений, а заодно и песка для использования в качестве противогололедного материала. Однако не забывают чиновники и о реагентах. За 532,7 тысячи рублей они приобрели 10 тонн "Бионорда", при этом изначально на его приобретение закладывали 723,2 тысячи рублей.

Успехом завершилась очередная попытка Смольного заключить контракт на предоставление автовышки с оператором и крана-манипулятора со стропальщиком для работ в комплексе зданий и на двух подведомственных объектах в Курортном районе. Конкурс объявляли каждый месяц, начиная с октября 2024 года, однако потенциальные исполнители из раза в раз игнорировали предложения. По условиям контракта, суммарная стоимость предоставления вышек длиной 28 и 35 метров, а также 10-тонного крана-манипулятора составила 16,2 тысячи рублей за каждый случай. При этом на конкурс Смольный выходил с максимальной стоимостью контракта в 1,25 млн рублей.

Наконец, в феврале чиновники пожелали получить в собственность два автоматических устройства для чистки и полировки обуви. Аппараты должны быть снабжены емкостями для обувного крема объемом не менее 0,5 литра и выполнены в металлическом корпусе коричневого или шоколадного цвета. Заплатить за них в Смольном готовы сумму, не превышающую 134,2 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру