Декабрьские закупки Смольного: телевизоры, бланки и журналы о яхтах

В последний месяц 2024 года администрация губернатора Петербурга объявила в общей сложности 29 конкурсов на портале госзакупок. Общая их сумма составила 58,5 млн рублей, нуждались чиновники в самых разных вещах — от шредеров и почетных грамот до телевизоров и книг. ЗАКС.Ру присмотрелся к опубликованным заявкам.

Две самые крупные закупки были размещены в начале декабря с разницей в три дня. Сперва в Смольном ощутили потребность в поставке бланков благодарностей и почетных грамот, а вслед за этим испытали нужду и в иной полиграфической продукции. Начальная стоимость первой закупки составила 18 млн рублей, однако по итогам проведенного аукциона администрация заплатит только 8,4 млн рублей. За эти деньги поставщик должен будет предоставить к 20 февраля три тысячи бланков "Благодарность" и две тысячи бланков "Почетная грамота" с соответствующим количеством багетов и футляров. Деревянные багетные рамы для благодарностей должны быть выполнены в цвете "старое серебро" с внутренней окантовкой "глянцевое серебро", оформление рамок для почетных грамот должно быть схожим, но в золотом исполнении.

Во втором случае максимальная цена контракта составила 9,96 млн рублей. При этом сам заказчик не располагает сведениями о точном количестве необходимой продукции и потому планирует ежемесячно дозаказывать ее. Речь идет о визитных карточках, различных бланках и папках. Общая стоимость всех наименований была установлена на отметке 5,2 тысячи рублей, она и легла в основу дальнейших подсчетов. Устроенный конкурс позволил уменьшить значение до 2,6 тысячи рублей, то есть приблизительно наполовину.

Третий по стоимости конкурс был объявлен под занавес года, 27 декабря. За различные бумажные санитарно-гигиенические изделия в Смольном готовы заплатить до 7,7 млн рублей. Прием заявок от потенциальных участников продолжается, так что итоговая сумма станет известна позднее.

До 5,9 млн рублей готовы потратить чиновники на обслуживание комплексов печати документов в наступившем году. Однако же в Смольном рассчитывают не только тиражировать документы, но и уничтожать их. В связи с этим администрация потратит 1 млн рублей на поставку 22 шредеров. Согласно технической документации, Смольный закупит четыре вида подобных устройств, часть из которых способна измельчать бумагу на кусочки размером 0,8х1 мм.

Если же документы не уничтожаются, то их ждет дорога в архив. Для этих целей Смольный размещал в прошлом месяце закупку на переплетение сформированных в дело документов для передачи на хранение. За оказание подобных услуг в период с января по конец апреля заказчик был готов заплатить до 955,7 тысяч рублей. В итоге же подрядчик должен будет получить 736 тысяч рублей.

Также администрация пыталась приобрести тысячу экземпляров книги "Смольный. Фотолетопись" за 2,8 млн рублей, однако в итоге определение поставщика было отменено. Предполагалось, что тексты в подарочном издании будут выполнены на двух языках.

Зато успешно завершился конкурс на поставку периодических изданий в 2025 году. При начальной цене в 1,7 млн рублей итоговая стоимость закупки составила 1,3 млн рублей. Среди прочего, в списке на поставку оказались журналы о яхтах и о садовом дизайне.

Этим, однако, интерес чиновников к материалам СМИ не исчерпался. В середине декабря была размещена закупка на предоставление доступа к базе материалов онлайн-ресурса "Большие идеи" за 566 тысяч рублей. Издание специализируется на освещении вопросов менеджмента, маркетинга, лидерства и прочих проблем управления. Конкурс привлек внимание единственного участника, который и стал победителем, предложив свои услуги за 550 тысяч рублей.

До 3,2 млн рублей готовы были заплатить в Смольном за мойку окон в комплексе зданий, однако на конкурс не заявился ни один претендент. В то же время нашелся желающий заняться мытьем остекленной галереи в комплексе. Максимальная цена контракта была обозначена на уровне 269,7 тысячи рублей, итоговая оказалась на 1,3 тысячи рублей меньше.

Продолжается конкурс на поставку 4 550 светодиодных ламп, за них планируют заплатить не более 1,2 млн рублей. По конкурсу на поставку 23 телевизоров итоги уже подведены, технику привезут за 706 тысяч рублей. При этом начальная цена в закупке составляла 986 тысяч рублей. Все аппараты со Smart TV обладают жидкокристаллическим экраном с разрешением 4K Ultra HD и подключаются к Wi-Fi.

Дважды за месяц администрация объявляла конкурс на техническое обслуживание водоочистного оборудования в комплексе зданий Смольного. В обоих случаях максимальная цена контракта была заявлена на уровне 1 млн рублей. В первый раз предложение никого не заинтересовало, после чего предприняли еще одну попытку. Помимо этого, в очередной раз не привлек внимания потенциальных исполнителей конкурс на предоставление Смольному автовышки с оператором и крана-манипулятора со стропальщиком в 2025 году за максимальную сумму в размере 1,25 млн рублей. Точно такие же закупки уже объявлялись в октябре и в ноябре, и оба раза неудачно. Технику предполагают использовать для проведения работ на территории Смольного и на двух объектах в Курортном районе, подведомственных администрации губернатора.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру