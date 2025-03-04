Сытный рынок отреставрируют до лета 2027 года

Здание Сытного рынка пройдет масштабную реставрацию, которую завершат к лету 2027 года, а общие инвестиции в проект составят не менее 150 млн рублей, об этом 4 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу рынка.

Проект реставрации будет готов до конца текущего года. Согласно предписанию КГИОП, работы должны завершиться к лету 2027 года. В ходе реставрации будут сохранены исторические элементы здания, а инженерная инфраструктура будет обновлена. При этом, как сообщила директор по развитию Сытного рынка Мария Элькина, планировка здания останется неизменной, а временные конструкции будут значительно улучшены.

Среди изменений – отказ от идеи превращения рынка в фудмолл, так как на Петроградской стороне уже достаточно заведений общественного питания. Вместо этого, планируется обновление формата продуктового рынка.

Сытный рынок является старейшим рынком в Петербурге, его основали еще в 1711 году. Он остается единственной дореволюционной постройкой в городе, которая полностью сохранила свою рыночную функцию.

Фото: сайт Сытного рынка