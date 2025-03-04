Депутат Шишлов обеспокоился внедрением системы распознавания этнической принадлежности

Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном Собрании Петербурга Александр Шишлов направил запрос вице-губернатору Петербурга Валерию Москаленко в связи с планами городских властей внедрить систему распознавания этнической принадлежности лиц, которая должна помочь в вопросе усиления контроля за мигрантами, об этом 4 марта сообщили ЗАКС.Ру в партии.

О планах введения системы распознавания этнической принадлежности стало известно 18 февраля на заседании правительства города. На нем председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов сообщил о зтом, что 8 тысяч видеокамер в городе смогут распознавать этническую идентичность.

Шишлов в своем обращении выразил мнение, что такие меры могут нарушать гарантированное Конституцией РФ равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы или национальности.

Депутат просит рассмотреть вопрос о целесообразности внедрения системы, а также предоставить информацию о том, каким органом и на каком основании было принято данное решение, и были ли предусмотрены средства на эти цели в бюджете Петербурга.

В запросе также упоминается позиция председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который назвал подобные системы распознавания этнической принадлежности "унижающими человеческое достоинство".

Фото: ЗАКС.Ру