Против журналистки Таратуты* возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

Перовским межрайонным следственным отделом СУ по Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) в отношении журналистки Юлии Таратуты*, сообщила 4 марта пресс-служба ведомства. Дело возбуждено на основании результатов проверки столичной прокуратуры.

Ранее прокуратура установила, что признанная иноагентом журналистка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за непредставление информации в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). С сентября по декабрь 2024 года она вновь не направила требующиеся сведения в уполномоченный орган.

В конце января прокуратура выступала с требованиями возбудить против Таратуты* уголовное дело, решение об этом должны были принять следователи. Следствие также рассматривает вопрос об объявлении журналистки в розыск. Дальнейшее расследование стоит на контроле у надзорного ведомства Москвы.

Напомним, что Таратуту*, в частности, оштрафовали за неисполнение обязанности иноагента на 30 тысяч рублей в августе 2023 года.

*Минюст внес Юлию Таратуту в список иностранных агентов

фото: ЗАКС.Ру