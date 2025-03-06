Беглов принял участие в открытии генконсульства Мьянмы в Петербурге

В Петербурге открылось генеральное консульство Республики Союза Мьянма, об этом 5 марта сообщали в пресс-службе Смольного.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Беглов, премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаинг, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, а также заместитель премьер-министра Мьянмы Тан Свей.

Александр Беглов подчеркнул, что открытие консульства стало шагом в развитии дипломатических отношений и расширении сотрудничества между Петербургом и Мьянмой. Он отметил, что согласование открытия консульства прошло в сжатые сроки.

В конце Беглов поблагодарил Мин Аунг Хлаинга за поддержку инициативы и поздравил генерального консула Аунг Пхей Тета с началом работы.

Напомним, что 3 марта Петербург и Вьентьян стали городами-побратимами. Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Вьентьяна Атсапхангтхонг Сипхандон подписали соглашение о этом.

Фото: пресс-служба Смольного