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Новости 15:40

Суд запретил Telegram-канал писателя Зыгаря*

фото ЗакС политика Суд запретил Telegram-канал писателя Зыгаря*

Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал писателя Михаила Зыгаря* запрещенным на территории страны, сообщило 6 марта ТАСС. По версии суда, публикуемая там информация дискредитирует армию РФ, а также содержит высказывания против СВО.

Согласно решению суда, который приводит ТАСС, информация, размещенная в канале, была признана запрещенной к распространению на территории РФ. 

Иск о запрете канала подал прокурор Заднепровского района Смоленской области. Прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой ведомство пришло к выводу, что в публичном канале, доступном в том числе несовершеннолетним пользователям, отсутствовали отметки о статусе иноагента его автора.

В июле 2024 года Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Писатель пытался обжаловать приговор, но Мосгорсуд оставил решение Басманного суда без изменений.

Минюст внес Зыгаря* в перечень иноагентов в октябре 2022 года. На данный момент писатель находится за пределами РФ. За время своей карьеры он писал репортажи и материалы для разных СМИ, включая "Коммерсантъ".

 

*Минюст внёс Михаила Зыгаря в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

фото: ЗАКС.Ру


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