Петербургскую пенсионерку приговорили к 2 годам условно за фейки об армии

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор Ларисе Пимоновой, обвинявшейся в распространении фейков о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), сообщила 6 марта объединенная пресс-служба судов города. Суд избрал наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока, а также 2-летним запретом размещения публикаций в интернете.

По версии следствия, петербурженка в период с марта 2022 года по июль 2023 года разместила на своей странице "ВКонтакте" несколько публикаций, якобы содержащих ложную информацию о действиях российской армии. При этом, как уточняется в решении суда, страница Пимоновой является публичной, а размещенные ею материалы находились в свободном доступе.

Отметим, что дело было зарегистрировано в конце января 2025 года, а решение суд вынес 6 марта после двух судебных заседаний в феврале и марте.

Как выяснило MR7, Лариса Пимонова была членом УИК № 154 Василеостровского района от партии "Яблоко" на выборах президента России в 2018 году.

Напомним, что уголовная ответственность за распространение фейков об армии была введена в марте 2022 года. В начале февраля глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с момента введения наказаний за распространение фейков (ст. 207.3 УК РФ) и дискредитацию армии (ст. 280.3 УК РФ) в России к началу 2025 года было возбуждено 615 уголовных дел по этим статьям.

фото: ЗАКС.Ру