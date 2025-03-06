Правительство Ленобласти потратит 100 тысяч рублей на часы "для хорошего человека"

О планах правительства Ленинградской области приобрести электронные часы за 100 тысяч рублей сообщило 6 марта 47news. По словам издания, в закупочной документации устройство числится как ценный подарок.

Начальник управления делами правительства региона Алексей Слепухин подтвердил информацию. По его словам, часы выступят подарком "для одного хорошего человека". Никаких других подробностей Слепухин не предоставил, сославшись на то, что не может разговаривать на такие темы по телефону. Однако он уточнил, что по закону такой подарок может быть преподнесен только представителю исполнительной власти.

Часы Garmin Fenix 8 способны работать до 28 дней благодаря встроенной функции подзарядки от солнца. Также данная модель отслеживает различные показатели физической активности человека, поэтому ее относят к специализированным устройствам для спортсменов. Несмотря на то, что правительство Ленобласти закладывает 100 тысяч рублей на покупку часов, их цена на различных сайтах стартует от 110 тысяч рублей, а средняя стоимость составляет 150 тысяч рублей.

Органы власти Петербурга также готовы выделять деньги из бюджета города на подарки. Так, в феврале Контрольно-счетная палата выделила 4 млн рублей на изготовление сувенирных гравюр, чайных пар и издание книги к своему 30-летию, а администрация губернатора заложила 5,2 млн рублей на покупку подарочных книг о здании Смольного института и альбомов с видами города и окрестностей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру