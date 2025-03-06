Путин напомнил, что срочников не направляют в зону боевых действий

Президент России Владимир Путин сообщил, что солдат-срочников не отправляют в зону боевых действий, во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", сообщили "Ведомости" 6 марта.

"Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий", – цитирует президента издание.

Он также уточнил, что призыв на срочную службу не должен затрагивать тех, кто служили добровольцами на территории Донбасса до его присоединения к России.

Напомним, что в октябре 2024 года врио начальника организационно-мобилизационного управления округа полковник Андрей Ефремов пообещал, что военнослужащих, призванных в Ленинградском военном округе в рамках осеннего призыва 2024 года, не будут направлять в новые регионы России для выполнения задач СВО.

В феврале 2025 года в Госдуму внесли законопроект, который обязывает исполнять решение о призыве на срочную службу в течение года после его вынесения. На данный момент решение о призыве действительно только в рамках одной кампании – весенней или осенней. Примечательно, что, в случае принятия, закон может затронуть осенний призыв 2024 года, так как он распространяется и на решения, принятым призывными комиссиями с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля