Линченко анонсировал открытие выхода с "Театральной" в 2029 году

Открытие первого выхода на станцию "Театральная" должно состояться ориентировочно в 2029 году, поведал вице-губернатор Николай Линченко в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Заявление прозвучало в ответ на вопрос, поступивший во время прямой линии вечером 6 марта.

— У нас по перспективе план для реального воплощения к 2029 году. Не знаю, насколько получится совместить график производства работ, но ориентир — это 2029 год, выход с "Театральной" сделать, воплотить, чтобы она начала полноценно функционировать на поверхности, — рассказал Линченко.

Всего у станции предполагается обустройство двух выходов. По словам вице-губернатора, первым должен встать в строй выход на нынешний Дом быта по Лермонтовскому проспекту, 1. Он уточнил, что рабочее проектирование будет происходить параллельно решению имущественных вопросов в связи с освобождением территории под строительство выхода на поверхность.

О старте проектирования выходов на "Театральной" стало известно в конце минувшего февраля. Предполагается, что второй выход должен будет появиться в Театральном сквере на улице Декабристов.

Фото: ЗАКС.Ру