СРЗП предложит увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" предложит увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, сообщил 7 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. В настоящее время величина единовременной выплаты составляет 26,9 тысячи рублей с учетом индексации.

"Новым законопроектом СРЗП предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Инициативу сегодня руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов совместно с коллегами вносит в Госдуму", — цитирует информагентство полученное сообщение СРЗП.

Как отметил Миронов в беседе с ТАСС, помимо базовой ставки некоторые регионы вводят собственные доплаты при рождении ребенка. "Где-то это 30 тысяч, где-то 3,5 тысяч, а где-то дополнительных выплат нет вообще", — указал политик. По его мнению, подобная ситуация создает неравные условия для семей в разных субъектах страны.

На реализацию инициативы потребуются дополнительные расходы в размере 30 млрд рублей, высказался Миронов. По его мнению, это "не такие большие деньги" на фоне ситуации с демографией в России.

В минувшем феврале Дума продлила программу материнского капитала до конца 2030 года. Перед этим размер выплаты был проиндексирован на 9,5 %, в результате максимальное ее значение составило 912 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру