Госдума продлила программу маткапитала до конца 2030 года

На пленарном заседании Госдумы 18 февраля был принят закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, сообщает "РИА Новости".

Ранее программа маткапитала действовала до 31 декабря 2026 года. Как указано в пояснительной записке к проекта со ссылкой на прогнозы правительства, около 5 млн семей смогут получить материнский капитал в 2027-2030 годах, а на его выплату потребуется примерно 2,8 трлн рублей.

Предложение о продлении программы высказал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин 29 февраля 2024 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством в декабре 2024 года.

Напомним, что в феврале материнский капитал был проиндексирован на 9,5 %. Теперь выплата на первого ребенка составит 690 тысяч рублей, а доплата при рождении второго — 222 тысячи рублей. Если семья не получала выплаты при рождении первого ребенка, то сумма за второго ребенка составит 912 тысяч рублей.

Помимо федерального, в Петербурге существует региональная программа предоставления материнского капитала. Региональная выплата полагается петербургским семьям при рождении или усыновлении третьего, четвертого или последующих детей. Размер маткапитала ежегодно индексируется, на 2025 год он установлен на уровне 213 тысяч рублей.

Напомним, что в феврале 2025 года в ЗакСе предложили индексировать остаток регионального маткапитала. В действующем законе "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге" содержится положение о ежегодной индексации маткапитала в соответствии с коэффициентом, применяемым при формировании бюджета города. Однако это правило не распространяется на нереализованный остаток ранее выданного маткапитала, отмечают авторы проекта.

Фото: ЗАКС.Ру