Петербургские таможенники проверили почти 25 тонн цветов к 8 марта

В Пулково проверили более 24,5 тонны свежесрезанных цветов с начала года, сообщила 7 марта пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Большая часть поставок пришлась на вторую половину февраля.

Как отмечается в публикации, количество ввезенной продукции увеличилось почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом в 2024 году. Всего в Пулково приняли 31 партию цветов из Еревана и 5 партий из Найроби, при этом более 95% товара поступили из Армении. Через проверку таможни прошли розы, альстромерии, дельфиниумы, герберы и маттиолы.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

"Свежие цветы относятся к категории скоропортящихся товаров, поэтому подлежат таможенному контролю в первоочередном порядке. Средний срок выпуска такого груза сотрудниками Пулковской таможни не превышает 40 минут", – рассказал начальник таможни Анатолий Тимощенков.

"Цветочный вопрос" стоит довольно остро перед 8 Марта. Так, импортными цветами заинтересовались в конце февраля в Госдуме. Депутат Дмитрий Гусев (СРЗП) обратился к министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину до 3 евро за килограмм для иностранных поставщиков, а также снизить НДС до 10% для российских производителей перед 8 Марта.

В Петербурге, в свою очередь, 6 марта случилась перепалка между продавцами цветов и сотрудниками комитета по контролю за имуществом. Представители ведомства пытались пресечь незаконную торговлю возле станции метро "Проспект Большевиков" в преддверии праздника.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления