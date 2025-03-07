Москвича арестовали в Петербурге по делу о граффити рядом с "Газпром Ареной"

Петроградский районный суд Петербурга отправил в СИЗО задержанного ранее жителя Москвы Александра Арсеньева, сообщила 7 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Арестованного подозревают в вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ) и дискредитации российской армии с причинением вреда имуществу (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ).

Москвич пробудет под стражей как минимум до 25 апреля. По версии следствия, Арсеньев якобы оставил дискредитирующую ВС РФ надпись на заборе недалеко от "Газпром Арены" 24 февраля. Как указано в публикации, действия подозреваемого причинили вред собственнику ограждения, ущерб оценивается в сумму не менее 10 тысяч рублей. Следователи полагают, что арестованный также может быть причастен к нанесению такой же надписи на Конюшенной площади несколькими днями ранее. По данным пресс-службы, Арсеньев признался, что совершил все вышеизложенное из корыстных побуждений.

Напомним, что сотрудники петербургского Центра "Э" привезли задержанного из Москвы. В столице они также провели обыск в квартире Арсеньева, где обнаружили у него четыре телефона, баллончики с краской и акриловый маркер серого цвета в полиэтиленовом пакете.

В начале февраля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что с момента введения наказаний за распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и ее дискредитацию (ст. 280.3 УК РФ) в России было возбуждено 615 уголовных дел по этим статьям.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру