Новому онкоцентру в Приморской районе продлили сроки строительства

ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина" (МИБС) получило от Госстройнадзора разрешение на строительство онкологического корпуса Центра протонной терапии в Приморском районе Петербурга, сообщило 7 марта РБК. Срок действия документа, опубликованного на сайте ведомства днем ранее, продлится до конца июня 2026 года.

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов в декабре 2024 года заявлял, что новый центр откроется до конца 2025 года. Исходя из сроков действия разрешения, строительство может не уложиться в обещанные Бегловым рамки.

Как указано в документе, площадь нового центра составит почти 30 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из нескольких зданий, некоторые из них не превышают высоты в два этажа, другие будут включать в себя 13-14 этажей. Самая высокая постройка достигнет 64 метров.

Соглашение о строительство нового корпуса Центра протонной терапии было подписано руководством МИБС с властями Петербурга на ПМЭФ в 2021 году, а октябре того же года компания приступила к строительству объекта. В проект вложили 6 млрд рублей инвестиций. Как писал в ноябре 2024 года "Новый проспект", в итоге он обошелся в 9 млрд рублей. Тогда же глава правления института Аркадий Столпнер заявил, что центр должен открыться в начале второго квартала 2025 года.

Напомним, что 6 марта стало известно, что город выделит почти полмиллиарда рублей на строительство нового здания ЗАГСа в Московском районе.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Смольного