Активисты из Петербурга убрали 44 кубометра мусора в Анапе

Эковолонтеры из Петербурга завершили первую вахту работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе у берегов Анапы, сообщила 7 марта пресс-служба Смольного. Петербургские добровольцы находились в Краснодарском крае с 23 февраля.

Координацией работы активистов занимались спасатели ГКУ "Пиларн", находящегося в ведомстве комитета по природопользованию. По итогам работы, экологический десант из Петербурга очистил территорию площадью 10 квадратных км. Волонтеры собрали около 20 кубометров мусора, испачканного мазутом, и почти 24 кубометра твердых коммунальных отходов. Добровольцы также занимались спасением птиц, пострадавших от загрязнения, передавая их в ветеринарные клиники.

Фото с сайта Смольного

"Петербург сразу предложил свою поддержку после аварии. Добровольцы провели масштабную уборку в поселке Волна Темрюкского района. Работать пришлось в респираторах, специальных комбинезонах. <…> Большое спасибо всем участникам экодесанта за вклад в восстановление уникальной экосистемы Черного моря", – поблагодарил петербуржцев губернатор города Александр Беглов.

Губернатор также напомнил, что петербургский комитет по природопользованию уже более 15 лет занимается обучением добровольцев для быстрого реагирования на экологические катастрофы. За время существования программы ее завершили более тысячи волонтеров.

Напомним, что разлив нефтепродуктов произошел в Черном море из-за столкновения двух танкеров 15 декабря. На борту двух суден находились 29 членов экипажа, их удалось спасти. Однако предотвратить разлив нефтепродуктов не удалось. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря назвал последствия этой аварии "экологической бедой".

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного