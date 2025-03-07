Обсуждение колокольни Смольного собора продолжается

Фото ЗАКС.Ру

Очередное заседание Всемирного клуба петербуржцев было посвящено вопросу реализации проекта архитектора Бартоломео Растрелли о строительстве монументальной колокольни, которая, как предполагалось, должна была стать частью ансамбля Смольного собора. Встреча прошла в стенах Мариинского дворца 6 марта под председательством президента организации Михаила Пиотровского.

Одной из основных тем для споров при обсуждении проекта колокольни Смольного становится место ее потенциального размещения. На "задуманном" архитектором месте, в непосредственной близости от Смольного собора, вероятность ее появления сводится к нулю из-за действующего охранного статуса объекта и сложившегося архитектурного облика ансамбля. На встрече членов Всемирного клуба петербуржцев к обсуждению были предложены две другие площадки: на каплевидном участке Смольной набережной, где намеревались разбить сад на Неве, и вблизи высотного кластера в Лахте, где в обозримом будущем возведут еще две небоскреба.

Предложение о строительстве колокольни на одной из этих двух точек озвучил заслуженный художник Российской Федерации Иван Уралов, который выступал от лица инициативной группы. Также общественники предложили не стремиться к созданию точной версии колокольни, которую хотел построить Растрелли, а рассмотреть возможность сделать своеобразную реплику, заявил Уралов. Уралов озвучил идею, что объект может быть возведен в рамках создания Музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга.

Мнения относительно этих двух точек разделились. Например, размещение колокольни на Смольной набережной счел оправданным руководитель Союза архитекторов Петербурга Владимир Григорьев. Отчасти из-за того, что колокольня появилась бы в непосредственной близости от места, где ее планировал установить автор. По мнению Григорьева, объект смог бы в будущем стать символом градостроительного преображения Петербурга. Его заместитель, архитектор Святослав Гайкович выразил мнение, что возникновение новых доминант в историческом центре Петербурга невозможно, но появление таких заметных архитектурных объектов можно обсуждать при рассмотрении окраины города с аккуратным подходом. Он также упомянул споры, которые велись вокруг строительства "Лахта-Центра" - сейчас это стало своего рода одним из символов Петербурга. Похожая история приключилась с Домом Зингера на Невском проспекте, без которого город на Неве сложно представить, добавил Гайкович.

Визуализацию варианта расположения колокольни на набережной еще 2023 году сделала архитектурная мастерская Михаила Мамошина. На встрече в Мариинском дворце он представил свое видение ситуации: с течением времени и развитием города значимость Смольного собора в архитектурном смысле смазалась, а колокольня смогла бы вернуть ему былое величие. Он также положительно относится к идее рассматривать новый объект как экспонат.

"В основе инициативного предложения — создание музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга. Колокольня может рассматриваться не как новое сооружение, а как символический ориентир и экспонат музея архитектуры", - считает Михаил Мамошин.

Некоторые участники обсуждения негативно отнеслись в целом к идее воссоздания колокольни, которая никогда не существовала, в месте, замысленнном Растрелли. Архитектор Максим Атаянц полагает, что Смольный собор с двухвековой истории "потеряется" и утратит свою значимость, если вблизи появится новая доминанта.

"Появление огромного объема, который подлинный памятник архитектуры просто сделает ничтожным по масштабу и который потеряется, невозможно", - приводит слова Атаянца издание "Фонтанка.ру".

К альтернативным площадкам у Лахты и на территории сада на Неве он относится более снисходительно. На Смольной набережной, по его мнению, колокольня была бы уместне, чем в Приморском районе, поскольку после появления еще двух небоскребов "Газпрома" относительно невысокая колокольня не будет производить должного впечатления. Не поддерживают идею с Лахтой и в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге, представляющем проект колокольни.

"Безусловно, нужно учитывать изменившуюся и сформировавшуюся градостроительную среду. Но колокольня ансамбля Смольного монастыря может быть только рядом со Смольным монастырем. И если участок сада на Неве — рядом, то Лахта под это определение никак не попадает", - приводит MR7 слова секретаря попечительского совета фонда Анны Хмелевой.

По окончанию встречи созидательно выступил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который отметил положительные стороны состоявшейся дискуссии.

"Я думаю, что нам стоит продолжать обсуждение. Из обсуждения истина не рождается, но некоторая польза происходит", - цитирует Пиотровского издание "Фонтанка".

Пригодность "капли" на Смольной набережной и площади Растрелли для размещения почти 170-метровой колокольни могут вынести на заседание совета по сохранению культурного наследия осенью.. По словам секретаря попечительского совета фонда Анны Хмелевой, заседание может пройти в сентябре 2025 года.

Идею о возведении колокольни Смольного монастыря продвигает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры последние несколько лет. Дискуссию о перспективах этого проекта обсуждали, например, на полях ПМЭФ и других дискуссионных площадках. Инициативу поддерживают, в частности, в РПЦ. Настоятель Смольного собора, протоиерей Петр Мухин еще летом 2023 года говорил, что церковь "однозначно будет за" в вопросе строительства колокольни.

Фото: ЗАКС.Ру