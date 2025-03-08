Цветы от Дрозденко: губернатор Ленобласти поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Соответствующее видеообращение он опубликовал 8 марта в своем Telegram-канале.

По сюжету видео глава региона "дарит" букеты тюльпанов представительницам разных профессий. Цветы и поздравления получили швея, работница хлебозавода, библиотекарь, водительница автобуса, дворник, сварщица, сотрудница Росгвардии, медрегистратор, соцкоординатор фонда "Защитники Отечества", кассир, учитель и мама, прогуливающаяся в парке с коляской.

В своем поздравлении губернатор подчеркивает способность женщин вдохновлять на подвиги и окружать заботой и любовью через расстояния и годы. По словам Дрозденко, мудрость, красота и терпение являются их мягкой, но непреодолимой силой. Он также пожелал жительницам Ленобласти радости, любви, счастья и благополучия.

"Матери, невесты, жены, дочери, бабушки, мы желаем вам мира и благополучия. О вас беспокоятся и передают наилучшие пожелания наши ребята с передовой" - заявил в своем поздравлении Дрозденко.

Напомним, что в честь праздника также опубликовали свои поздравления губернатор Петербурга Александр Беглов и глава петербургского Заксобрания Александр Бельский. Днем ранее, 7 марта, Беглов и Бельский также провели неформальную встречу с выдающимися жительницами города.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео из Telegram-канала Дрозденко