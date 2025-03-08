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Новости 14:59

На Невском проспекте петербурженок поздравили 1,5 тысячи активистов с цветами

фото ЗакС политика На Невском проспекте петербурженок поздравили 1,5 тысячи активистов с цветами

Колонна из более 1,5 тысячи активистов выстроилась на Невском проспекте, чтобы поздравить петербурженок с 8 Марта, сообщила пресс-служба петербургского отделения партии "Единая Россия". В мероприятии приняли участие активисты "Волонтерской Роты", "Молодой Гвардии Единой России" и "Команды Губернатора".

Судя по фото, молодые люди выстроились вдоль проезжей части Невского проспекта. В руках активисты держали букеты тюльпанов, однако момент их вручения женщинам на кадрах не запечатлен.

"Мы постарались создать в нашем любимом городе праздничную атмосферу и поднять настроение представительницам прекрасного пола. Пожелали им счастья, радости, любви и исполнения желаний", - прокомментировал акцию и. о. руководителя петербургского отделения МГЕР Александр Амелин.

photo_2025-03-08_12-42-33 (2).jpg (166 KB)Фото: Telegram-канал петербургского отделения партии "Единая Россия"

Напомним, что ранее с Международным женским днем петербурженок поздравили губернатор города Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский. В свою очередь, жительницы Ленобласти получили поздравления от губернатора региона Александра Дрозденко. 

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал петербургского отделения партии «Единая Россия»


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