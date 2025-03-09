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Новости 11:00

ЗакС Петербурга и Народный фронт отправили 30 тонн гумгруза на СВО

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга и Народный фронт отправили 30 тонн гумгруза на СВО

В Ленинградский полк в зону специальной военной операции отправили 30 тонн гуманитарного груза, сообщили в Tekegram-канале Народного фронта Петербурга. В публикации сказано, что груз собран совместно с Законодательным собрание города, комитетом по благоустройству и фондом "Аврора". 

"Перед отправкой груз освятил отец Артемий, настоятель Андреевского собора", - рассказали в Народном фронте.

В сопровождающем публикацию видео женщина уточнила, что груз содержит теплую одежду и доски для строительства укреплений. Также на СВО отправили посылки, который собирали дети в школах и де6тских садах, добавили в видео. 

Отметим, в конце января депутаты ЗакСа отправились в командировку в зону СВО. Делегация состояла из спикера парламента Александра Бельского, а также депутатов Юрия Гладунова, Константина Чебыкина и Александра Новикова

Фото: ЗАКС.Ру


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