Более 90 га в Юнтолово переводят в зону для строительства зоопарков

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила перевод части Юнтолово в зону ТР3, которая предназначена для создания зоопарков, тематических парков и ботанических садов. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ). По данным издания, комиссия одобрила документ 7 марта.

Речь идет о части Юнтолово между Шуваловским проспектом, Камышовой и Планерной улицами. Сейчас эта территория относится к зоне ТР2 - зеленые насаждения общего пользования.

"Фонтанка" отметила, что ПЗЗ фактически приводят в соответствие с Генеральным планом Петербурга - в нем участок находится в зоне Р3. Это зона объектов отдыха, спорта, досуга развлечений, туризма, гостиниц и дачного фонда.

Напомним, вопрос о строительстве зоопарка в Юнтолово обсуждается не первый год. В 2020 году депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России" выразили обеспокоенность из-за информации о том, что для создания зоопарка власти хотят сократить зеленые зоны.

В октябре 2024 году данную тему подняли на заседании правительства Петербурга. Позже спикер городского парламента Александр Бельский заявил, что Юнтолово - удобное место для зоопарка.

Фото: ЗАКС.Ру