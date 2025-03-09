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Новости 11:43

Более 90 га в Юнтолово переводят в зону для строительства зоопарков

фото ЗакС политика Более 90 га в Юнтолово переводят в зону для строительства зоопарков

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила перевод части Юнтолово в зону ТР3, которая предназначена для создания зоопарков, тематических парков и ботанических садов. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ). По данным издания, комиссия одобрила документ 7 марта. 

Речь идет о части Юнтолово между Шуваловским проспектом, Камышовой и Планерной улицами. Сейчас эта территория относится к зоне ТР2 - зеленые насаждения общего пользования. 

"Фонтанка" отметила, что ПЗЗ фактически приводят в соответствие с Генеральным планом Петербурга - в нем участок находится в зоне Р3. Это зона объектов отдыха, спорта, досуга развлечений, туризма, гостиниц и дачного фонда. 

Напомним, вопрос о строительстве зоопарка в Юнтолово обсуждается не первый год. В 2020 году депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России" выразили обеспокоенность из-за информации о том, что для создания зоопарка власти хотят сократить зеленые зоны. 

В октябре 2024 году данную тему подняли на заседании правительства Петербурга. Позже спикер городского парламента Александр Бельский заявил, что Юнтолово - удобное место для зоопарка

 

Фото: ЗАКС.Ру


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