Эсеров смущает позиция Смольного относительно нового зоопарка

Фракция справедливороссов в петербургском парламенте выразила недоумение и взволнованность в связи тем, что в качестве территории для строительства будущего зоопарка комитет имущественных отношений снова стал рассматривать Юнтолово, Ржевский лесопарк и Ольгинский лесопарк - места, от которых чиновники ранее уже отказались. Эта информация содержится в письме вице-губернатора Максима Соколова. В результате Законодательное собрание большинством голосов депутатов поддержало запрос Надежды Тихоновой к губернатору Александру Беглову по этому поводу. Судьба зеленых зон теперь снова беспокоит парламентария, поскольку еще в прошлом году казался решенным вопрос о переносе зоопарка за черту города и спасение тем самым зеленых зон.

"Ответ вице-губернатора Соколова вызывает у меня удивление и недоумение: почему спустя год после заявления нынешним губернатором четкой позиции по вопросу, в городской администрации снова всплывает идея о строительстве зоопарка на территориях, от которых уже отказались? <...> Недопустима и крайне неуважительна по отношению к петербуржцам позиция администрации "сначала решим – потом спросим их мнения". Именно жители районов имеют право решать, хотят ли они соседствовать с зоопарком", - считает Тихонова.

Она напомнила петербуржцам, что летом 2019 года на странице "ВКонтакте" исполнявший тогда обязанности губернатора Беглов успокоил общественность словами о "нецелесообразности" строительства зоопарка в черте города. В своем новом запросе Тихонова уточняет у Беглова, почему Смольный не смог договориться по этому вопросу с чиновниками Ленобласти.

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