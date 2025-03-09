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Новости 17:13

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга и Ленобласти снизился на 24% в 2024 году

фото ЗакС политика Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга и Ленобласти снизился на 24% в 2024 году

В 2024 году объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Петербурге и Ленинградской области сократился на 24% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет "Коммерсант-СПб" со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. 

По данным организации, всего в Петербурге и Ленобласти совершено 49 сделок на общую сумму в 82,1 млрд рублей. Около 1 млн кв.м - общая площадь сделок. 

При этом, в Москве и Московской области объем инвестиций в 2024 году вырос на 45,7% по сравнению с показателем 2023 года. Объем вложений составил 611,4 млрд рублей на 102 сделки, а общая площадь - 3 млн кв.м.

Чаще всего инвестируют в офисную недвижимость, уточнил "Коммерсант-СПб". На втором месте - складские комплексы, а на третьем - редевелопмент. 

Отметим, ранее вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году подписали инвестиционные соглашения на более чем 1,2 трлн рублей. Чиновник добавил, что Петербург открыт для всех инвесторов. 

Фото: ЗАКС.Ру


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