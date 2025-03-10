Полиция возбудила дело из-за похищенных букетов с Пискаревского кладбища

Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, совершенном группой лиц (п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ), возбудили в отношении лиц, задержанных после пропажи цветов с Пискаревского мемориального кладбища, сообщила 10 марта пресс-служба полиции Петербурга.

По версии следствия, утром 8 марта 39-летний мужчина и его 27-летняя спутница пытались забрать 12 букетов, возложенных к мемориалу. Они были замечены охраной кладбища, когда складывали цветы в свой автомобиль.

Пару задержала полиция Калининского района по сообщению охранника кладбища в тот же день. Их привлекли к административной ответственности за хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Теперь УМВД России по Калининскому району возбудило уголовное дело о надругательстве над местами захоронения умерших (п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ), максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 5 лет.

Как писала ранее "Фонтанка.ру", пара пыталась присвоить букеты, возложенные делегацией Мьянмы во главе с премьер-министром страны Мин Аунг Хлаингом. Делегация возложила цветы к монументу Мать-Родина 6 марта. Днем ранее премьер-министр Мьянмы и его заместитель Тан Свей посетили открытие генконсульства страны в Петербурге.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру