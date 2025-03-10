Экс-министр Улюкаев передумал просить о снятии судимости

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости, сообщил 10 марта "Коммерсантъ". Он был осужден по делу о вымогательстве взятки.

"По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства", - цитирует издание комментарий пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонны Кочиной.

Суд также прекратил производство по делу. Прокурор против прекращения производства не возражал. Ни Улюкаев, ни его адвокат Олег Бессонов на заседание не явились.

Экс-министр подал прошение о снятии судимости 24 февраля. Если бы суд одобрил ходатайство Улюкаева, с него сняли бы все установленные законодательством ограничения.

Напомним, что Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2016 года. Его обвиняли в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. В 2017 году экс-министр был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу 130 млн рублей. После 5 лет заключения, Улюкаев вышел из колонии в мае 2022 года по УДО.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру