ЛДПР предложила запретить наказывать чиновников условно за взятки

Законопроект об отмене условного срока в качестве наказания для чиновников за получение взятки и ограничении возможности выхода по УДО для осужденных за коррупцию был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. Карточка проекта появилась в базе 10 марта.

Законопроект был подготовлен депутатами во главе с председателем партии Леонидом Слуцким и сенаторами Вадимом Деньгиным и Еленой Афанасьевой. Запрет на условное наказание предлагается распространить на обвиняемых за получение взятки, занимающих госдолжности РФ или ее субъектов и главам органов местного самоуправлениям, по предварительному сговору, с вымогательством и в особо крупном размере (ч. 4-6 ст. 290 УК РФ). Право на УДО осужденным по тем же частям предлагается предоставлять только в случае, если лицо уже отбыло не менее четырех пятых назначенного срока.

Одно из положений инициативы предполагает запрет на назначение осужденным за взятку (ст. 290 УК РФ) наказания в виде штрафа. По мнению авторов проекта, коррупционеры могут использовать "свои денежные средства, происхождение которых может быть сомнительным", чтобы избежать лишения свободы.

"Коррупцию нужно выжигать каленым железом. Только страх неотвратимого и жестокого наказания остановит коррупционеров. Поэтому вносим законопроект исключающий всякую возможность назначать мздоимцам в качестве наказания условный срок. Также считаем важным лишить нечистых на руку чиновников возможности "откупиться" штрафом от реального срока. Если чиновник берет взятки, использует свою власть для совершения грязных дел, его место в тюрьме", - прокомментировал проект лидер ЛДПР Слуцкий.

В приведенной в пояснительной записке к законопроекту статистике, в 2023 году количество осужденных за получение взятки, выросло на 13,6% по сравнению с 2022 годом. По частям 4-6 статьи 290 УК РФ, наказание в виде лишения свободы было назначено 609 осужденным, а 128 лиц в качестве основного наказания получили штраф. Авторы проекта считают, что их законопроект поможет снизить уровень "наиболее общественно опасных преступлений коррупционной направленности", а также будет способствовать реализации принципов законности и справедливости уголовного законодательства.

В отзыве правительства говорится, что предложенные законопроектом меры могут быть избыточными. В свою очередь, Верховный суд отметил, что предложения в законопроекте относятся к компетенции федерального законодательства, так что замечаний и предложений по проекту он не имеет.

Отметим, в Петербурге фигурантами дел о взятке в конце 2024 года стали, в частности, экс-глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук и бывший руководитель Красносельского района Олег Фадеенко.

Напомним, что 10 лет назад депутаты от ЛДПР предлагали увеличить наказание за хищения бюджетных средств и денег из государственных внебюджетных фондов до пожизненных сроков. Тогда же было озвучено и предложение исключить возможность назначать фигурантам таких дел условный срок или штраф.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру