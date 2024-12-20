Суд назначил запрет определенных действий экс-главе Красносельского района Фадеенко

Красносельский районный суд Петербурга 20 декабря назначил запрет определенных действий бывшему руководителю администрации Красносельского района Олегу Фадеенко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Суд запретил ему посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по делу. Экс-чиновник против меры пресечения не возражал и пообещал исполнять все предписания.

Фадеенко задержали накануне в его кабинете в здании районной администрации в момент получения денег. По версии следствия, глава района предложил представителю охранной фирмы "Рейдер" передать ему взятку за помощь в заключении и исполнении госконтрактов на оказание охранных услуг в образовательных учреждениях. Размер взятки, как утверждает СК, составлял 6 млн рублей, которые Фадеенко собирался поделить поровну с посредником, его бывшим коллегой. И Фадеенко, и посредник полностью признали вину.

Вскоре после задержания чиновника губернатор Александр Беглов уволил его. Временно исполняющим обязанности главы стал первый заместитель Игорь Сушков. Фадеенко руководил районом с февраля 2019 года. До этого работал во Фрунзенском районе. На пост главы он был назначен в один день с Эдуардом Ильиным, который за годы работы в Василеостровском районе также успел стать фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Ранее под запрет определенных действий отпустили бывшего руководителя администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука, которого также обвиняли в получении взятки.

текст и фото: Константин Леньков