Проект о запрете рекламы магических услуг подготовили в Госдуме

На рассмотрение Государственной думы поступит законопроект о запрете рекламы эзотерических, магических и иных подобных услуг, сообщила 11 марта глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) в своем telegram-канале. Инициатива подразумевает корректировку законов "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О рекламе".

Перечень распространяемой с нарушением закона информации предлагается дополнить пунктом с упоминанием "эзотерических, духовных и энергетических услуг". Эти же услуги предполагается вписать в закон о рекламе в качестве запрещенных для рекламирования.

В пояснительной записке приводится перечень поставщиков эзотерических, духовных и энергетических услуг. В частности, речь идет об алхимиках, астрологах, ведьмах, аура-диагностах, магах, медиумах, чакра-терапевтах и иных лицах. "Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений", — говорится в пояснительной записке.

В своем telegram-канале Останина призвала поддержать разработанный проект и объявила о борьбе с эзотериками. "Иду на Вы!" — завершила она свой пост.

Ранее Останина выступила в качестве соавтора законопроекта, позволяющего усыплять беспризорных животных, если те находятся в приюте сверх установленного срока. Против инициативы высказались фракция "Яблоко" в петербургском Заксобрании и глава регионального отделения СРЗП Надежда Тихонова.

Фото: ЗАКС.Ру