В Петербурге украинца отправили за решетку на 10 лет за шпионаж

Петербургский городской суд вынес приговор гражданину Украины Владиславу Сугакову, обвиняемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Сугаков проведет 10 лет в колонии строгого режима.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия грифа секретности. Как установил суд, Сугаков собрал и передал информацию по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки. Полученные украинцем сведения планировалось использовать против безопасности России.

Как писал ЗАКС.Ру в июле 2024 года, следствие полагало, что в апреле-мае 2022 года Сугаков собрал сведения о местоположении подразделений российской армии на территории Украины, которые позже передал иностранной разведке.

В августе 2024 года 7 лет лишения свободы за шпионаж получил гражданин России Алексей Ефименко. Приговор суд вынес спустя 3 заседания. Ефименко свою вину полностью признал и раскаялся.

фото: ЗАКС.Ру