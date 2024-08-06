Суд в Петербурге приговорил обвиняемого в шпионаже к 7 годам колонии

Петербургский городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Алексея Ефименко за шпионаж (ст. 276 УК РФ), сообщили 6 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Секретно". Из информации на сайте горсуда следует, что дело было зарегистрировано 13 июня. Для рассмотрения потребовалось три заседания.

В сообщении пресс-службы судов уточнили, что Ефименко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее, в конце июля Красносельский районный суд арестовал подозреваемого в шпионаже гражданина Украины Илью Бондарчука.

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