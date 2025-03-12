Беглов встретился с чемпионом мира по боксу Биволом

Встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с чемпионом мира по боксу среди профессионалов в полутяжелом весе Дмитрием Биволом состоялась в Смольном 12 марта, сообщила пресс-служба администрации города. В конце февраля Бивол получил титул по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

"Поздравляю Вас с хорошей, убедительной победой. Очень важно, что на международной боксерской арене Вы представляли нашу страну, и прежде всего Санкт‑Петербург. Наш город всегда славился сильнейшими боксерами. Сегодня Вы в одном ряду с легендами бокса", - поздравил спортсмена губернатор.

Беглов также вручил Биволу благодарность губернатора Петербурга за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, достижение высоких спортивных результатов на международной арене.

"Я родился в Кыргызстане и не забываю это страну, но в Петербурге провел всю сознательную жизнь. Сформировался как боксер благодаря петербургским тренерам и коллегам-боксерам", - ответил на поздравления губернатора Бивол.

Дмитрий Бивол родился в Киргизской ССР в 1990 году. Затем семья боксера переехала в Петербург, где он окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Спортсмен является двукратным чемпионом мира среди кадетов, двукратным чемпионом Европы среди кадетов и молодежи, победителем Всемирных игр боевых искусств в Петербурге.

В 2023 году Бивол получил звание Заслуженный мастер спорта России. Нагрудный знак спортсмену вручил Александр Беглов.

Помимо побед на ринге, Бивол обсуждается в СМИ в связи с громким разводом. Боксер расстался со своей женой Екатериной в 2023 году после почти 15 лет брака, у пары осталось двое детей. После этого Екатерина начала размещать негативные публикации в адрес своего бывшего супруга и предъявлять к нему материальные требования. В частности, она требовала от него 200 млн рублей и недвижимость в центре Петербурга. В январе 2025 года Екатерину Бивол признали виновной в публичном оскорблении в интернете (ч. 2 ст. 5.61). В начале марта началось рассмотрение иска Дмитрия Бивола к его бывшей жене о защите чести и достоинства.

Анастасия Луценко, фото: сайт администрации Петербурга