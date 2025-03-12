В Молодежном парламенте Петербурга предложили запретить песни иноагентов на дискотеках

Члены Молодежного парламента Петербурга на заседании 12 марта обсудили предложения по формированию плейлистов школьных дискотек, сообщил Telegram-канал "Ротонда". По мнению представителей совещательного органа, на танцевальных мероприятиях не стоит крутить песни иностранных агентов.

Одним из авторов инициативы стал руководитель комиссии по законотворчеству Молодежного парламента Иван Скворцов. В беседе с "Ротондой" он пояснил, что считает, что иноагенты не только ведут свою деятельность в интересах других стран, но и выражают это в творчестве. На странице Скорцова "ВКонтакте" также сообщается, что у юных парламентариев есть и другие требования к плейлистам на дискотеках: в песнях не должно быть нецензурных слов, пропаганды насилия и экстремизма.

При соблюдении этих правил, а также под обязательным контролем взрослых, дискотеки в школах должны проводиться раз в четверть, считают члены Молодежного парламента. С этой инициативой они планируют обратиться в комитет по образованию. "Считаем, что в современных условиях, когда большая доля нашего общения переходит в "онлайн", для социализации школьников такие мероприятия просто необходимы", - говорится в посте Скворцова.

Напомним, в конце января с предложением о проведении школьных дискотек, чтобы отсутствие "условий для романтических отношений" не сказывалось на желании подростков начинать семейную жизнь, выступала директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре. Уже 4 февраля она покинула должность, при этом подчеркнув, что это решение не было связано с возникшим вокруг ее слов резонансом.

Молодежный парламент - совещательный орган при Законодательном собрании Петербурга. Второй состав Молодежного парламента вступил в свои полномочия в январе. С этим событием молодых людей поздравили председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и вице-спикер Павел Иткин.

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