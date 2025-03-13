Бывшее общежитие фабрики "Большевичика" ушло с торгов за 105 млн рублей

Здание бывшего общежития фабрики "Большевичка" на улице Печатника Григорьева продали за 105,5 млн рублей, сообщил "Коммерсантъ" 13 марта. Теперь здание принадлежит ГК "Реновация" Яна Бобрышева.

Четырехэтажное здание на улице Печатника Григорьева дом 16 корпус 3 литера К было признано аварийным. С 2012 года она находилось в собственности СПбГУ, его хотели адаптировать под общежитие для иногородних студентов. В 2024 году его изъяли у университета и передали в федеральную собственность. Однако вуз все равно получит 50% от суммы сделки, а еще 25% пойдут в ППК "Фонд развития территорий".

Группа компаний "Реновация" стала единственным участником торгов. Ее владелец Ян Бобрышев уже не в первый раз выкупает аварийные исторические здания с целью их реставрации и реконструкции. В феврале 2023 года Бобрышев вместе со Степаном Цепалкиным выкупили деревянную дачу Мюзера в Зеленогорске. В ноябре 2022 года ГК "Реновация" приобрела аварийный дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского, которое пустовало в течение 30 лет. А в 2021 году Бобрышев купил несколько расселенных домов на Тележной улице, подлежащих сносу, и занялся их восстановлением.

Здание на улице Печатника Григорьева было построено в 1861-1863 годах. В советские годы оно использовалось в качестве общежития фабрики "Большевичка".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру